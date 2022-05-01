Kara Kartal’da; Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Oğuzhan, Güven, Cyle Larin, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Söz konusu oyuncular bugün Kayserispor deplasmanında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik ekibin, sınırda olan isimlere kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Özdamar’la 3. randevu

Süper Lig ’in 35. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor- Beşiktaş maçını Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar, hakemlik hayatında 7. kez Kayserispor, 3. kez de Beşiktaş maçı yönetecek. Ankara Bölgesi hakeminin yönettiği maçlarda Kayserispor, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 kez de yenilgi aldı. Beşiktaş ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.



