Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 36. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışma, bir saat sürdü.

Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlarken, iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, minyatür kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına, yarın (5 Mayıs) saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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