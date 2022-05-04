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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

04 Mayıs 2022, Çarşamba 19:47 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 36. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışma, bir saat sürdü.

Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlarken, iki grup halinde top kontrolü ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, minyatür kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına, yarın (5 Mayıs) saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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