Son dakika haberi... Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ofisinde kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Derbideki hakem kararlarının tartışıldığı toplantı hakkındaki açıklama bugün yapılacak. Toplantıda özellikle Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmemesi konusu üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Toplantının ardından Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran, TRT Spor ekranlarında yayınlanan Stadyum programına telefon bağlantısı yaptı. ''Bize karşı oluşmuş hakem facialarıyla boğuşmak fazla geldi.'' diyen Dalgakıran, şu ifadeleri kullandı:

'Bunlar hata değil hakem faciası, hatta fiyasko!'

Üst üste gelen hakem fiyaskoları sonrasında artık bunlara hakem hatası diyemiyoruz. Bize karşı oluşmuş hakem facialarıyla boğuşmak fazla geldi. Yarın başkanımız kamuoyuna detaylı açıklama yapacak. 3 tane penaltı pozisyonu var. Son derece net! Hakemlerin kolaylıkla pozisyonlara bakıp takımların hakları yenmesin diye VAR diye bir şey konuldu. Fenerbahçe için haklı olarak bakıldı ve penaltı verildi ama bizim için ise VAR'a gidilmedi. Son haftalardaki hakem faciaları hakkında konuşacağız. Bunlar hata değil hakem faciası, hatta fiyasko. Biz Beşiktaş'ın haklarını korumak için buradayız.

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