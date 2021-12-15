Spor Toto Süper Lig ’de 16. hafta mücadelesinde Kayserispor’u ağırlayan Siyah- Beyazlılar, yüksek tempolu geçen karşılaşmada 2 kez geriye düşmesine rağmen sahasından 4-2’lik galibiyetle ayrılıp taraftarını mutlu etmişti. Teknik sorumlu Önder Karaveli, 2-1 geriye düşmelerinin ardından 74. dakikada Atiba Hutchinson ile Cyle Larin’in yerine Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın’ı sahaya sürüp 16 dakikada oyunun kaderini değiştirmişti. Bu 2’liden Oğuzhan, orta alandaki hakimiyeti sağlayıp pas alışverişini başarıyla yönetmiş, Güven de 1 gol ve 2 asistle oynayıp mücadeleye damga vurmuştu. Önder hocanın, bu 2’liyi pazar günkü Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de görevlendirmeyi planladığı kaydedildi.

Kanatlarda dokunuş...

Karaveli’nin, geri bölgede; Ersin, Rosier, Vida, Serdar ve Rıdvan 5’lisini bozmayıp, orta alanda Josef, Oğuzhan ve Pjanic’i görevlendireceği bildirildi. Hücum hattında ise kanatlarda Güven Yalçın ve Rachid Ghezzal’ın en ileride de Michy Batshuayi’nin forma giymesi bekleniyor.