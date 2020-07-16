Süper Lig’de pazar akşamı kritik bir Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Beşiktaş’ta Victor Ruiz krizi yaşanıyor... Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayan ve futbolculardan indirim talep eden Beşiktaş, ilk darbeyi Loris Karius’tan yemişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi, alacakları ödenmediği için tek taraflı olarak kontratını feshederek Türkiye’den ayrılmıştı. Siyah-Beyazlılar konuyu FIFA’ya taşırken benzer bir durum Victor Ruiz’de de yaşandı. İspanyol savunmacı, yönetimin kendisinden talep ettiği indirimi kabul etmeyip; Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki alacaklarının ödenmediğini belirterek kulübe ihtarname yolladı.

Kulüp, haklarını arayacak

Beşiktaş Yönetimi, ihtarnamenin ardından ödemelerin yapılacağını belirterek yeniden indirim talep etti. Ancak kulüpten yıllık 1.8 milyon Euro garanti para alan 31 yaşındaki futbolcu, indirime yanaşmayarak sözleşmesini feshetme yoluna gitti. Bu kararını dün kulübe ileten tecrübeli futbolcunun bu hareketi kulüpte şok etkisi yarattı. Sezon başında İspanya La Liga ekibi Villarreal’e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Ruiz’in menacerine ihtar yollayan kulüp, konuyu FIFA’ya taşıyıp haklarını arama kararı aldı.

‘Hiçbir görüşmeyi kabul etmedi’

Beşiktaş Kulübü, dün Victor Ruiz’le alakalı olarak açıklamada bulundu. Siyah-Beyazlılar’ın resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, “Victor Ruiz’e pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemi ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir. Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Stoper ikilisi değişiyor

Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşanan şokun ardından Beşiktaş teknik ekibi, planlamasını değiştirdi. Pazar günkü derbide ilk olarak Victor Ruiz- Domagoj Vida ikilisini sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, İspanyol stoperin ayrılığı sonrasında savunmayı yeniden kurgulayacak. Yalçın’ın yaşanan gelişmelerin ardından; Domagoj Vida’nın yanında Enzo Roco’yu sahaya sürmesi bekleniyor.