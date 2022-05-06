Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’in 36. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk on beş dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden idman, pas ve şut çalışmalarıyla tamamlandı. Bu arada bir süredir sakatlığı bulunan Can Bozdoğan, takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.







