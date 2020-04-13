Beşiktaş'ta Feda zamanı! Bazı isimler ile yollar ayrılacak

Beşiktaş da dünyanın dev kulüpleri gibi maaş indirimini gündemine aldı. Corona virüs salgını nedeniyle her takım gibi gelirleri ‘sıfırlanan’ siyah-beyazlı yönetim, futbolcularla ‘feda’ için masaya oturulacak.

13 Nisan 2020, Pazartesi 08:09 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Feda zamanı! Bazı isimler ile yollar ayrılacak

Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi dev kulüplerin bile corona virüs salgınının yarattığı kriz nedeniyle maaş indirimine gittiği bu ortamda Beşiktaş da furyaya ayak uydurdu. Gelirlerin durduğu ortamda, maliyetleri kısmak zorunda olan siyah-beyazlı kulüp futbolcuların bir kısmından 'feda' demelerini isteyecek, bir kısmıyla da yollarını ayırmak için bazı teklifler sunacak.

Buna göre öncelikle Douglas, Roco ve Lens görüşme odasına davet edilecek. 56 milyon euro olan maaş bütçesini 35 milyon euro'ya indirmek zorunda olan yönetim bu üç isme sözleşme feshini teklif edecek.

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Lens, Douglas ve Roco

Douglas, Enzo Roco ve Jeremain Lens'e bu sezonki alacaklarını ödemek şartıyla, ileriye dönük alacaklarından vazgeçmeleri ve sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi önerilecek. Daha sonra Caner, Ljajic, Burak Yılmaz ve Vida başta olmak üzere tüm oyuncularla maaş indirimi konusu görüşülecek.

Sözleşmeleri revize ederek maliyetleri ciddi oranda düşürmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetimin, 'feda' teklifini kabul etmeyen oyunculara, "İndirim yapmıyorsanız, ayrılık şartlarını konuşalım" diyeceği öğrenildi. Ayrıca teklif gelecek isimlere de kolaylıklar gösterilecek.

Sabah

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