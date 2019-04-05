Millî takımda başarısız olduktan sonra bayrağı Şenol Güneş’e devreden 74 yaşındaki çalıştırıcının, Beşiktaş’ta görev almaya hazır olduğunu yönetime ilettiği öğrenildi. Rumen teknik adamın oğlu Razvan Lucescu da yönetimin düşündüğü isimler arasındaydı. Ancak PAOK ile şampiyonluğa koşması ve takımıyla gelecek sezon Devler Ligi tecrübesi yaşamak istemesi sebebiyle Beşiktaş’ın ilgisine sıcak bakmayan Razvan Lucescu’nun yerine ibre yeniden baba Lucescu’ya döndü. Beşiktaş’ın gelecek sezon ekonomik anlamda kemerleri sıkarak toplam bütçeyi 30 milyon avrolara kadar düşürecek olmasını da tecrübeli teknik adam dert etmiyor.

İKİ YILLIK TEKLİF

Galatasaray’ı çalıştırdığı dönemde ismi duyulmamış yabancı oyuncularla Avrupa’da önemli başarılar elde ettiğini ve ligde de şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Mircea Lucescu’ya yönetim de sıcak bakıyor. Rumen teknik adamın 2002-03 sezonunda Beşiktaş’a şampiyonluk kazandırması, hem camiayı hem de Türk futbolunu çok iyi bilmesinden dolayı Başkan Fikret Orman ve ekibinin şu anda favori isminin Mircea Lucescu olduğu öğrenildi. Öte yandan tecrübeli teknik direktörün Beşiktaş’ın başına geçmesi durumunda Guti Hernandez’in bir sezon daha yardımcı antrenör olarak görev yapması planlanıyor. Yönetimin, gelecekte koltuğu emanet etmeyi düşündüğü İspanyol çalıştırıcıya önümüzdeki sezon daha çok inisiyatif vermesi şartıyla Mircea Lucescu’ya iki senelik teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

ÜCRETİ DE DÜŞÜK OLACAK

Beşiktaş’ın başına geçmeye hazır olan Lucescu’nun, hem düşük bütçe ile çalışmaya onay verdiği hem de yıllığının düşük olmasını da kabul ettiği öğrenildi. Rumen teknik adam millî takımdan ayrılmadan önce yılda 2,5 milyon avro kazanıyordu. Beşiktaş’taki senelik ücreti 2,2 milyon avro olan Şenol Güneş ise millî takımdan senede 3,2 milyon avro kazanacak. (Türkiye Gazetesi)