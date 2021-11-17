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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala kadro dışı bırakıldı!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta teknik heyetle sorun yaşayan Fabrice N'Sakala idmana çıkmadı. Yönetim duruma müdahale edip futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

17 Kasım 2021, Çarşamba 12:22 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş 'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş’ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz’la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, yapılan idmana çıkmadı.

N'Sakala, Rıdvan ve Umut ile girdiği forma rekabetinde kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürüyordu.

Beşiktaş’ta idmana çıkmayan N’Sakala, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala'yla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Orhan Yıldırım

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