Beşiktaş'ta Sivasspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında büyük darbe alınmasının ardından kupada Erzurumspor'a da elenilmesi faturanın Abdullah Avcı'ya kesilmesine yol açtı.

1 haftada 2. toplantı!

Yönetimin Sivasspor maçının ardından Abdullah Avcı'yla masaya oturduğu ve "Yolları ayıralım" teklifinde bulunduğu, Avcı'nın ise "Hayır" cevabı verdiği öğrenildi.

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"Yolları ayıralım ve takım bulana kadar..." denecek!

Erzurumspor mağlubiyetinin ardından da yine benzer bir toplantı acil olarak bu kez yönetim kurulu üyeleri arasında Avcı'sız şekilde Vodafone Park'ta yapıldı. Bu maçı Avcı'ya verilen 'Son şans' olarak gören yönetim tecrübeli teknik adama bu kez de "Yolları ayıralım ve takım bulana kadar tazminatını ödeyelim" seçeneğini sunma kararı aldı. Yönetimin kısa süre içerisinde Avcı'ya bu teklifi sunacağı öğrenildi.

Toplam 36 milyon TL

Beşiktaş'tan yıllık 12 milyon TL kazanan Abdullah Avcı'nın 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Fanatik Özel / Süleyman Hatısaru

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