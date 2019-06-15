Beşiktaş'ta Ertaç harekatı! 750 bin euro...

Loris Karius’un yanına iyi bir alternatif arayan Beşiktaş Yönetimi, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir’i gündemine aldı. Kartal’ın tecrübeli file bekçisine 750 bin-1 milyon arasında yıllık bir ücret ödeyeceği bildirildi.

15 Haziran 2019, Cumartesi 11:02
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Beşiktaş'ta Ertaç harekatı! 750 bin euro...

Loris Karius’un yanına iyi bir alternatif arayan Beşiktaş Yönetimi, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir’i gündemine aldı.

 Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki kaleciyle üç yıllık sözleşme imzalamak istediği öğrenildi. Kartal’ın tecrübeli file bekçisine 750 bin-1 milyon euro arasında yıllık bir ücret ödeyeceği bildirildi.

 Geçtiğimiz sezon 19 resmi maçta forma giyen Özbir, 5 maçta kalesini gole kapatırken, 14 mücadelede gol yedi. (Skorer)

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