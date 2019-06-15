Loris Karius’un yanına iyi bir alternatif arayan Beşiktaş Yönetimi, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir’i gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki kaleciyle üç yıllık sözleşme imzalamak istediği öğrenildi. Kartal’ın tecrübeli file bekçisine 750 bin-1 milyon euro arasında yıllık bir ücret ödeyeceği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon 19 resmi maçta forma giyen Özbir, 5 maçta kalesini gole kapatırken, 14 mücadelede gol yedi. (Skorer)