Siyah-Beyazlılar’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşılaşmasına da ilk 11’de başladı. Karşılaşma boyunca kritik pozisyonlarda başarılı görüntüler sergileyen Ersin, iyi götürdüğü müsabakanın son anında yıkıldı.

90. dakikada Nejc Skubic’in pasını iyi değerlendiren Ahmed Hassan, golünü atıp Konyaspor’a galibiyeti getiren isim oldu. Ersin, bu golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte adeta yıkıldı. Genç kaleciyi maç sonunda teknik ekip teselli etti.