Siyah-Beyazlılar’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, dün akşam Rizespor karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla beklentileri karşıyalamadı. 21 yaşındaki kaleci, Rize’de 2 gol yiyerek Süper Lig ’deki son 6 maçta yine kalesini gole kapatamadı. İlk yarıda kritik bir kurtarışa imzasını atan Ersin, ikinci yarıda gollere engel olamadı. Genç file bekçisi, 56’da Rize’nin kullandığı duran topta boşa çıktı ve Joel Pohjanpalo topu ağlara gönderdi. 68’de de yine bir durun topta Ersin, Pohjanpalo’nun kafa vuruşunu kurtardı ama rakibin ondan dönen topu tamamlaması sonrası kalesinde ikinci golü gördü. Yetenekli kaleci, karşılaşmanın 2-2 sona ermesinin ardından büyük üzüntü yaşadı