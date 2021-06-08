Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın verdiği şansı çok iyi kullanarak Avrupa’da çok sayıda takımı peşine takan Ersin Destanoğlu’nun durumu henüz netleşmiş değil.

Fransa’dan Nice ve Lyon’un çok istediği başarılı eldivenin transfer olması halinde Beşiktaş’ın Rizespor ’da forma giyen milli kaleci Gökhan Akkan’ı transfer edeceği ifade edildi.







