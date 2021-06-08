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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun alternatifi bulundu: Gökhan Akkan

Beşiktaş'ta bu sezon genç yaşına rağmen iyi bir performans ortaya koyan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmayan Ersin Destanoğlu, Avrupa'nın radarına girmiş durumda. Siyah Beyazlılar, genç file bekçisinin ayrılması durumunda alternatifi bulmuş durumda: Gökhan Akkan.

08 Haziran 2021, Salı 10:30 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun alternatifi bulundu: Gökhan Akkan

Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın verdiği şansı çok iyi kullanarak Avrupa’da çok sayıda takımı peşine takan Ersin Destanoğlu’nun durumu henüz netleşmiş değil.

Fransa’dan Nice ve Lyon’un çok istediği başarılı eldivenin transfer olması halinde Beşiktaş’ın Rizespor ’da forma giyen milli kaleci Gökhan Akkan’ı transfer edeceği ifade edildi.


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