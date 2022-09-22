Beşiktaş 'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Ersin Destanoğlu'nda flaş gelişme... Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan, kalesine gelen 12 isabetli şutun 10'unda topu filelerinde gören 21 yaşındaki eldivenin aklının transferde olduğu iddia ediliyordu.

Aklı transferde kaldı

Sezon başında ismi Avrupa ekipleriyle anılan başarılı kalecinin transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle motivasyon ve konsantrasyon düşüklüğü yaşadığı, bu durumun da performansını olumsuz etkilediği öne sürülüyordu. Beşiktaş yönetimi, genç file bekçisi için harekete geçiyor.

İyileştirilmiş yeni sözleşme

Sezon sonunda altyapısından yetiştiği Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi sona erecek olan genç eldivenin aklındaki soru işaretleri gidermek isteyen yönetim, Ersin'e iyileştirilmiş yeni sözleşme önerecek. A Spor'un haberine göre; Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de Ersin Destanoğlu'yla yapılacak sözleşme görüşmelerinde yer alacağı kaydedildi.











