İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden eldivenleri giyen Ersin Destanoğlu, kalesine gelen iki şutta da gole engel olamadı. Genç file bekçisinin bu performansı sonrası tribünlerden hem tepki hem de ıslık sesleri yükseldi.

İki maç sonra Beşiktaş 'ta Emre Bilgin'den kaleyi alan Ersin Destanoğlu, İstanbulspor karşısında son derece şanssız bir akşam geçirdi. Ev sahibinin ilk golünde Emir Kaan'ın uzaktan vuruşunda top önce direğe daha sonra Ersin'e çarparak ağlarla buluştu. Böylece Ersin, kendi kalesine golü atmış oldu. Genç file bekçisinin şanssızlığı bununla da kalmadı. İkinci yarının son anlarında Siyah-Beyazlılar 2-1 öndeyken bu kez İstanbulspor'dan Ali Yaşar'ın enfes frikik golünde Ersin adeta çaresiz kaldı ve hareketsiz şekilde topun ağlarla buluşmasını izledi.

Morali çok bozuldu

Sonrasında Beşiktaş tribünlerinden genç kaleci aleyhine ıslıklar ve yuhalamalar duyuldu. Bu anlarda hatalı şekilde kalesini terk eden Ersin'in 90 dakika sonunda moralinin son derece bozuk olduğu gözlemlendi. Tribünlerin bir kısmı ise son düdükle birlikte Milli file bekçisine destek tezahüratlarında bulunurken, bir başka kısım tepkisine devam etti. Bu arada Kara Kartal'ın kalesine gelen son 6 isabetli şutun 6'sının da gol olması dikkat çekti.