Karius’un ayrılığı sonrasında iyi bir performans sergileyen Ersin Destanoğlu’na, teknik ekip güvenmiş ve yeni sezonda da kaleyi kendisine teslim etmişti. Ancak genç kaleci geçen sezonki oyunundan çok uzak bir görüntü ortaya koydu.

Gördüğü kırmızı kartla Başakşehir maçını kaçıracak olan, Fenerbahçe derbisinde de forma giymeme ihtimali olan 19 yaşındaki file bekçisine Milli arayla beraber adeta terapi uygulanacak. Yaklaşık 1 aylık periyotta Ersin’e yeniden güven aşılanması bekleniyor.