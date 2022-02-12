Beşiktaş ’ın altyapısından yetişip kaleyi devralan, son dönemdeki performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Ersin Destanoğlu, Göztepe karşısında normal sürede yaptığı kurtarışların yanı sıra seri penaltı atışlarında da devleşti. Konuk ekibin 2 penaltısında kalesini gole kapatan genç eldiven, takımına tur biletini getirdi. Önce Berkan Emir’in penaltısını kurtaran Ersin Destanoğlu, ardından da Lourency’nin penaltısına geçit vermedi. Özellikle Fransız ekipleri tarafından yakından izlenen Ersin için sezon sonunda somut tekliflerin gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Beşiktaş Yönetimi, Ersin konusunda kesinlikle aceleci davranmama kararı aldı. Genç kalecinin gelecek sezon sonu bitecek olan kontratı uzatılacak ve Avrupa için planlama birlikte yapılacak.