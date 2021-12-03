Beşiktaş 'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı. Siyah-beyazlı ekipte, Kasımpaşa karşılaşmasına 11'de başlayan Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından 11'de yer buldu. Son olarak deplasmanda 2-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde 11'de başlayan Ersin, Ajax ve Giresunspor karşılaşmalarında formasını Mert Günok'a kaptırmıştı.

Mert Günok, Giresunspor maçının son dakikalarında sol diz ön çapraz bağından sakatlıkmış ve oyuna devam edememişti. Bu sakatlığın ardından Ersin Destanoğlu, eldivenleri devraldı. Siyah-beyazlıların maçtaki yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Emre Bilgin oldu.

Siyah-beyazlı ekibin genç sol beki Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından 11'de yer aldı. Umut Meraş'ın transfer edilmesinin ardından zaman zaman iki isim değişerek görev yapıyordu. Genç sol bek bunun yanı sıra yaşadığı sakatlık nedeniyle 11'deki yerini kaybetmişti. Son olarak deplasmanda 4-0'lık skorla kaybedilen Sporting karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından ilk 11'de forma şansı buldu.







