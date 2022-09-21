Uzun yıllardır dillere pelesenk olmuş bir söz vardır, "Hücum size maç kazandırır, savunma ise şampiyonluk" şeklinde... Süper Lig'de dört büyük takım da müthiş hücum hatları kurdu. Beşiktaş ; Muleka, Alli, Ghezzal ve Weghorst işbirliği ile kağıt üstünde çok güçlü dururken, Galatasaray da Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Rashica, Mata, Gomis, Seferovic ve İcardi'yle bol alternatifli bir hat çizdi. Trabzonspor; Trezeguet, Djaniny, Bakasetas, Umut Bozok, Maxi Gomez'le gol bölgesini güçlendirdi, Fenerbahçe ise Valencia, King, Pedro, Rossi ve İrfan Can beşlisi ile sezona süper başladı.

Sadece Muslera gelişim gösterdi

Ancak şampiyonluğun en önemli anahtarlarından kaleciyi de gözardı etmemek lazım. 4 büyük takımın as kalecilerinden sadece geçen sezona oranla 35 yaşındaki Fernando Muslera gelişim gösterdi. Geride bıraktığımız sezonun ilk 7 maçında yüzde 54.1 kurtarış yüzdesi yakalayan Uruguaylı eldiven bu sezon bu rakamı yüzde 82.7'ye çıkarttı. Deneyimli kaleci 29 isabetli şutun 24'ünde gole izin vermedi.

Ligin en kötüsü Ersin Destanoğlu

En büyük düşüşü ise Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu yaşadı. Geçen sezonu yüzde 62.5'lik bir oranla tamamlayan 21 yaşındaki eldiven bu sezon yüzde 16.6'lık ortalamayla ligin dibine demir attı. Genç file bekçisi görev aldığı 5 maçta kalesine gelen 12 isabetli şutun 10'unda gole engel olamadı.

Uğurcan'dan büyük düşüş

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan, yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle ligin en iyi kalecisi olan Uğurcan Çakır'da bu sezon ciddi bir performans sorunuyla lige başladı. Kalesine gelen 20 isabetli şutun sadece 10'unu çıkaran milli file bekçisi yüzde 50 başarı sağladı.

Altay'dan benzer performans

Sezona Jorge Jesus yönetiminde iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır geride bıraktığımız sezona yakın bir oyun ortaya koydu. Geçen sezonun ilk 6 maçında yüzde 77.7'lik kurtarış yüzdesi sağlayan 24 yaşındaki eldiven bu sezon da yüzde 74.9'luk bir oran tutturdu. Altay'ın kalesine isabetli 24 şut çekilirken, başarılı kaleci bu şutların sadece 6'sında topu ağlarda gördü.

4 Büyükler'in

kaleci performansı

Fernando Muslera %82.7 - 54.1

Altay Bayındır %74.9 - 77.7

Uğurcan Çakır %50 - 80

Ersin Destanoğlu %16.6 - 62.5

Not: Yanında % işareti olan istatistikler bu sezona, olmayanlar geçen sezona aittir.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli







