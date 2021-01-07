Alanyaspor’a deplasmanda 2-1 kaybedilen maçın ardından iç sahada Erzurumspor´a 4-0 ile geçen Beşiktaş, sonrasında Ankaragücü’nü deplasmanda 1-0 ile geçti. Ligin 15. haftasında sahasında Sivasspor’u 3-0 yenen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanından da 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, ligin 17´nci haftasında ise sahasında Rize’yi 6-0 mağlup ederek hem üst üste galibiyet sayısını 5’e çıkardı hem de üst üste 5. maçından da gol yemeden ayrıldı.