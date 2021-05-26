Beşiktaş'ta iletişim ve medyadan sorumlu başkan danışmanı olarak görev yapan Erol Kaynar, görevinden ayrıldı. Daha önce Beşiktaş'ta yöneticilik yapan ve başkan adayı da olan Erol Kaynar'ın işini yapma noktasında duyduğu rahatsızlık nedeniyle görevinden kendi isteği ile ayrıldığı öğrenildi.





2000-2002 yılları arasında Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeliği ve basın sözcülüğü yapan Erol Kaynar, şimdilerde Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık döneminde iletişim ve medyadan sorumlu başkan danışmanı olarak görev yapmaktaydı. Erol Kaynar'ın işine karışılması noktasında uzun süredir duyduğu rahatsızlık nedeniyle görevinden kendi isteği ile ayrıldığı ifade edilmekte.

Orhan Yıldırım