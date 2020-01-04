Beşiktaş’ta Enzo Roco’ya bir talip daha

Beşiktaş’a geçen sezonun başında bedelsiz olarak transfer olan Enzo Roco, Beşiktaş’taki ilk döneminde etkili olmakta güçlük çekmişti. Bu sezon Abdullah Avcı’nın yönetimindeki takımda daha fazla forma şansı bulan Şilili stoper, kendisini gösterme imkanı bulmuştu.

27 yaşındaki futbolcunun formda görüntüsü sonrasında Brezilya ekibi Santos, Roco için devreye girdi. Deneyimli isim için 1.5 milyon Euro’luk transfer teklifiyle Beşiktaş’ın kapısına çalan Santos’a, ilk etapta sözlü olarak olumlu yanıt veren Kara Kartal, Brezilya’dan gelen ikinci haber sonrasında bu konuda acele etmeme kararı aldı.

Bonservisi, golcüye gidecek

Serie A ekiplerinden Corinthians’ın da Kartal’ın savunmacısının peşine düştüğü bildirildi.

Beşiktaş’ın, Roco’yla ilgilenen Corinthians’ın da resmi teklifini bekleme kararı aldığı bildirildi. Transfer yapabilmesi için ilk olarak oyuncu satması gereken Beşiktaş, bundan dolayı Roco’nun ayrılığına olumlu bakıyor. Yönetim, Şilili futbolcudan gelecek bonservis bedelini, golcü transferine harcayacak.

Gökmen Özcan