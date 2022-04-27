Kasımpaşa karşısında alınan 3-0'lık yenilgi sonrası Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael'in kısa dönemdeki performansı detaylı olarak masaya yatırıldı. Fransız teknik adam ile Siyah Beyazlılar'da bu sezon görev alan 2 teknik adamın puan ortalamaları kıyaslanmaya başlandı. 4 müsabakada siyah beyazlı takımın başında sahaya çıkan 46 yaşındaki çalıştırıcı maç başına 1.75 puan kaybıyla en kötü performansı gösterdi. Sergen Yalçın 1.6, Önder Karaveli ise 1.33 puan kaybı yaşadı.

45 PUANIN 24'ÜNÜ KAYBETTİ

Kartal sezonun ilk 15 haftasında görev yapan Sergen Yalçın yönetiminde 24 puan kaybetti (1.6). Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 6 galibiyet alabilen Beşiktaş, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. 20 maça çıkan Karaveli'nin teknik direktörlüğünde Beşiktaş ligde 6 kez kazanırken, 7 beraberlik ve 2 yenilgiyle puan kaybı 20 puan oldu (1.33). Ismael yönetiminde 4 maçta 7 puan gitti (1.75). Hocanın kalan haftalarda göstereceği performans merakla bekleniyor.

SERBEST KALIR MADDESİ VAR

1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan 46 yaşındaki teknik adamla yapılan kontrata "4 milyon euroya serbest kalır" maddesi yazıldı. Daha önce Barnsley'i çalıştıran Valerien Ismael için West Bromwich Albison 2 milyon poundluk serbest kalma bedelini ödeyerek, Fransız teknik adama imza attırmıştı. Ismael, son 8 yılda çalıştırdığı 6 takımda sadece 1 kez (Lask) sezonu tamamladı. Son olarak WBA'da çalıştı.

(Akşam)