Beşiktaş 'ta Giresunspor maçında sakatlanan Emrecan Uzunhan'ın son durumu netleşti.

Şampiyonluk yaşadı

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emrecan Uzunhan, 2014 yılında İstanbulspor altyapısına transfer olduktan sonra 2020 yılında A takıma yükselmişti. Geçtiğimiz sezon İstanbulspor ile TFF 1.Lig'de 21 maça çıkan genç stoper 1 gol ve 1 asistle oynayarak şampiyonluk yaşamıştı. Emrecan İstanbulspor'dayken de üst adale sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçırmıştı.





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Beşiktaş'a transfer oldu

Yaz transfer döneminde Beşiktaş, genç stopere talip olmuş ve Romain Saiss'e alternatif olarak 2 milyon euro bedelle kadroya dahil olmuştu. Siyah-Beyazlılar'la 2 resmi karşılaşmaya çıkan Emrecan Uzunhan, Alanyaspor maçının 37. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Genç stoper son olarak Giresunspor maçında Saiss'in sakatlanmasıyla oyuna dahil olmuş ve Tayyip Talha'nın golünde asisti yapmıştı.

2 maç kaçıracak

Aspor'un haberine göre; 21 yaşındaki oyuncunun yapılan kontrollerin ardından 2 hafta formasından uzak kalacağı öğrenildi.

Siyah beyazlılar, önümüzdeki hafta Trabzonspor ile derbi maçında kozlarını paylaşacak, bir sonraki hafta ise Hatayspor'a konuk olacak.









Saiss de sakatlandı

Bir pozisyonun ardından sağ arka adalesinde ağrı hisseden Romain Saiss'ten kötü haber geldi. A Spor'un bilgisine göre; Giresunspor karşısında 13. dakikada yerini Emrecan Uzunhan'a bırakmak zorunda kalan Faslı oyuncu sakatlığı nedeniyle pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Tüm maçlarda 90 dakika oynamıştı

Beşiktaş'ta sezonun en kritik isimlerinden biri şüphesiz ki Romain Saiss... 32 yaşındaki stoper, bu sezon Beşiktaş'ın çıktığı 9 Süper Lig maçına da ilk 11'de başladı. Giresunspor karşısında sakatlığı nedeniyle 13. dakikada oyundan çıkmak durumunda kalan Saiss, öncesindeki 8 maçın tamamında sahada yer alarak 720 dakika forma giymişti.

Resmi açıklama geldi

Beşiktaş, Giresunspor maçında sakatlanan Saiss ve Emrecan Uzunhan hakkında resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın Bitexen Giresunspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Romain Saiss’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Emrecan Uzunhan’ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Romain Saiss ile Emrecan Uzunhan’ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.







