Beşiktaş 'ın Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor 'a konuk olduğu maçın 35. dakikasında, Emrecan Uzunhan kırmızı kart gördü.

Siyah-Beyazlı formayla ilk kez bir resmi maçta sahaya çıkan genç stoper, 15. dakikada sarı kart gördü. Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan, 37. dakikada yaptığı faulün ardından 2. sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Genç futbolcu kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

Emrecan Uzunhan, Temmuz ayında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İstanbulspor'dan transfer edilmişti.

BEŞİKTAŞ YİNE 10 KİŞİ

Siyah-Beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 yendiği maçta da 10 kişi kalmıştı. Tecrübeli golcü Cenk Tosun, oyuna girdikten kısa bir süre sonra art arda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.