Beşiktaş , Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Maç sonrası Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, karşılaşmaya ve transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Taraftarlarının deplasmanda dahi sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerini sunan Kocadağ, "Uzun zamandır hasret kaldığımız bir son dakika golüyle galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle Konyaspor'un kıymetli oyuncusu Ahmet Çalık'a tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Onun da ölüm yıldönümünü yaşadık bu hafta. Türkiye'nin her yerinden otobüslerle Beşiktaş'ı desteklemeye gelen taraftarlarımıza içten teşekkürlerimi iletiyorum. Bir kez daha Beşiktaşlılığın ne olduğunu sıralamayla alakalı olmadığını buraya gelerek herkese gösterdiler. İnşallah daha ligin ortasında sosyal medyada özellikle Beşiktaş üzerinden negatif algı yaratmak isteyenlere bir örnek olur" dedi.

'Bu planlardan vazgeçsinler'

Maçtaki uzatma sürelerini eleştiren Beşiktaşlı yönetici, "Maç için de çok mutluyuz. İlk yarıda 3, ikinci yarıda 4 dakika uzatma oldu. Bazı planlar, bazı düşünceler yapılıyor olabilir ama Allah'ın da bir planı var. 4 dakika uzatma verdi 4. dakikada da gol geldi. O yüzden bu planlardan vazgeçsinler. 2-3 haftadır 10-15 dakika uzayan maçlar Beşiktaş mağlupken 3, berabereyken 4 dakika uzadı. Buna da değinmeden edemeyeceğim" dedi.

'Gidenin yeri dolacaktır'

Manchester United'a transfer olan Weghorst ile ayrılık sürecine değinen Emre Kocadağ, "Weghorst ile ayrılık yaşadık. Kesinlikle çıkış maddesi yok. 1 sene kiralık oyuncu olarak bize katılmıştı. Bu olay bize aksettikten sonra biz de oyuncuyla birkaç kez görüştük. Bu görüşmelerimizde kendisine bonservisini almak istediğimizi, bizimle devam etmesinin bizi sevindireceğini söyledi. Kendisi birkaç kez olayın maddiyatla ilgili olmadığını bize bildirdi. Konya'ya gelmesini de teklif ettik, yeni bir transfer yapana kadar kalmasını da teklif ettik. Bunların hiçbiri oyuncu tarafından kabul görmedi. Tabi fiziken burada olan ve ruhen burayı terk etmiş bir oyuncuyu hocamızın da takdiri ki Konya'ya getirmenin de bir anlamı yoktu. Bu saatten sonra oyuncuyu zorla burada tutup faydalanamamak da Beşiktaş'a hizmet olmayacaktı. 3-3.5 milyon Euro arasında bir katkı yaparak Beşiktaş'tan gitti. Alacaklarını da bıraktı bir kısım ki onlarla birlikte bu rakamlara ulaşıyor. Son iki senede yaptığımız transferler ortada. Çok büyük yıldızları Beşiktaş'a kazandırdık. Çok düşük maliyetlerle kazandırdık. Camiamızın, taraftarlarımızın şüphesi olmasın. Gidenin yeri dolacaktır" ifadelerini kullandı.

'Oradaki durumu netleşir netleşmez...'

Eski oyuncuları Vincent Aboubakar'ın listedeki isimler arasında olduğun belirten Kocadağ, "Aboubakar da Beşiktaş'ta çok büyük hizmetleri olmuş, şampiyonluklara çok büyük katkıları olmuş bir oyuncu. Gündemimizde demek istiyorum. Ama onun da sözleşmesi devam ediyor kulübüyle. Oradaki durumu netleşir netleşmez bakacağız" dedi.

'Sakatlığı ile ilgili bir bilgi yok'

İsmi geçen bir diğer oyuncu Boupendza için de açıklamalar yapan Emre Kocadağ, "Boupendza'nın sakatlığına ilişkin bir bilgi yok. O da listede olabilecek bir oyuncu. Türkiye'de oynamış, başarılı olmuş bir oyuncu. Ama birkaç oyuncu daha var listemizde. Başka bölgeler için de var" ifadelerini kullandı.

3 bölgeye transfer

Transferde kaç oyuncu alacakları sorusuna ise Kocadağ, "3 bölgede transfer düşünüyoruz. Tabi hocamızın da bize vereceği son rapor belirleyici olacak. Her maç oyuncuları deniyor. Bizim de iyi bir kadromuz, oyuncularımız var. Daha faydalanamadığımız oyuncularımız var. O oyunculardan fayda görmeye başlarsak azaltabiliriz bu rakamı. Bizim ihtiyacımız olan bir çıkış, motivasyondu. Bu galibiyet serisini sürdürebilirsek takım da motivasyonu sağlayacaktır" cevabını verdi.

Saiss ve N'Koudou

Weghorst dışında Romain Saiss başta olmak üzere Kevin N'Koudou gibi isimlere teklif gelip gelmediği sorusuna ise Kocadağ, "Henüz resmi bir teklif yok. O konuşuluyor ama resmi bir teklif yok" yanıtını verdi.