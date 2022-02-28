Beşiktaş ’ın Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor ’u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Michy Batshuayi, teknik direktör Önder Karaveli döneminde performansını yükseltti. Batshuayi, Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın döneminde çıktığı 11 maçta 4 kez gol sevinci yaşayabildi. Belçikalı futbolcu, Önder Karaveli döneminde çıktığı 11 maçta ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Karaveli direktörlüğünde Rizespor (2-2) ve Karagümrük (1-0) maçlarında penaltıdan gol bulan Batshuayi, Sivasspor karşısındaki 2 golünden birini bu şekilde attı.

Kayserispor (4-2) maçında fileleri 2 kez havalandıran Siyah-Beyazlı oyuncu, Gaziantep FK (1-0) karşılaşmasında da golü atan isim oldu. Sezon başından beri ortaya koyduğu performansla eleştirilen ve taraftarların tepkisini çeken Batshuayi, zaman zaman suskun kalsa da gol krallığında iddialı konumda bulunuyor. Siyah-Beyazlı formayla ligde 11 gol atan Batshuayi, gol krallığı yarışında zirve hesabı yapıyor.