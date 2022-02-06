Beşiktaş ’ta Antalyaspor maçı öncesinde uzun süreli sakatlıklar haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Rizespor maçında sakatlanan Umut Meraş ve Yeni Malatyaspor deplasmanında sakatlanan Josef de Souza tedavilerini tamamlayıp takıma katıldı. 5 gün önce antrenmanda sakatlanan Rachid Ghezzal da dün itibarıyla takım çalışmasına dahil oldu ve oyuncunun oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Beşiktaş’ın Antalya karşısındaki eksikleri, sezonu kapatan Mert Günok ile yine uzun süredir sakatlığı devam eden Kevin N’Koudou olacak.

4 futbolcu sınırda

Fraport TAVAntalyaspor maçı öncesinde Beşiktaş’ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3 sarı kartı bulunan Oğuzhan, Larin, Batshuayi ve Rıdvan, yarın kart görmeleri durumunda 25’inci haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Rekabette üstün taraf Beşiktaş

Ligde bu akşam karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 61 karşılaşmada Beşiktaş 41 galibiyet alırken, Antalyaspor ise 8 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. 12 mücadelede eşitlik bozulmadı. Beşiktaş’ın sahasında oynanan 30 mücadelede ise Siyah Beyazlılar 22 galibiyet alırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi bu deplasmanda 3 kez kazanabildi. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede de Antalyaspor evinde 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.







