Beşiktaş’ta eksik çok

Ligin son haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta, tam 6 eksik oyuncu bulunuyor. Kevin- Prince Boateng, Douglas, Adem Ljajic ile Umut Nayir sakatlıkları sebebiyle Jeremain Lens ve Caner Erkin ise kart cezaları sebebiyle Başkent'te olmayacak

23 Temmuz 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta eksik çok

Ligin son haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta, tam 6 eksik oyuncu bulunuyor. Kevin- Prince Boateng, Douglas, Adem Ljajic ile Umut Nayir sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor. Jeremain Lens ve Caner Erkin ise kart cezaları sebebiyle Başkent ekibi karşısında Siyah-Beyazlı formadan uzak kalacak.

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