Beşiktaş’ta eksik çok

Ligin son haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta, tam 6 eksik oyuncu bulunuyor. Kevin- Prince Boateng, Douglas, Adem Ljajic ile Umut Nayir sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor. Jeremain Lens ve Caner Erkin ise kart cezaları sebebiyle Başkent ekibi karşısında Siyah-Beyazlı formadan uzak kalacak.