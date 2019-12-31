Beşiktaş’ta Efe Bezci’den açıklama

Beşiktaş yöneticisi Efe Bezci, kulübe 54 milyon TL verdiği yolundaki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Bezci’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Tarafımdan Beşiktaş Kulübümüz’e 54 milyon TL verdiğim şeklinde çıkan haberdeki ifadeler doğru değildir. Bu haberin maalesef eski yöneticilerden bazıları tarafından uydurulduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bilinçli bir şekilde sızdırılan bu haberler, mevcut yönetimi yıpratmaya yönelik bir harekettir. Bizler Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri olarak Beşiktaşımız için her zaman taşın altına elimizi koymaya hazırız...”