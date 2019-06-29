Sivasspor’da sergilediği performansla 3 büyüklerin dikkatini üzerine çeken ve şu anda bonservisi elinde olan sağ bek Douglas için Beşiktaş Yönetimi uzun süredir temaslarını sürdürürken görüşmelerde önemli adımlar atmıştı. Bu doğrultuda Brezilyalı savunmacı ile bir aksilik yaşanması ihtimalini düşünen Siyah-Beyazlılar, Douglas’ın alternatiflerini de belirledi.

Kara Kartal’ın Arjantin ekibi Lanus’ta görev yapan Leonel Di Placido için devrede olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki sağ bekin de Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı, görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.