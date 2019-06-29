Beşiktaş'ta Douglas'ın alternatifi Di Placido

Bonservisi elinde bulunan Douglas ile anlaşmaya varan Beşiktaş, bu transferde bir aksilik çıkması halinde rotasını Arjantin ekibi Lanus'un yıldızı Di Placido'ya çevirecek.

29 Haziran 2019, Cumartesi 06:01
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Beşiktaş'ta Douglas'ın alternatifi Di Placido

Sivasspor’da sergilediği performansla 3 büyüklerin dikkatini üzerine çeken ve şu anda bonservisi elinde olan sağ bek Douglas için Beşiktaş Yönetimi uzun süredir temaslarını sürdürürken görüşmelerde önemli adımlar atmıştı. Bu doğrultuda Brezilyalı savunmacı ile bir aksilik yaşanması ihtimalini düşünen Siyah-Beyazlılar, Douglas’ın alternatiflerini de belirledi.

Kara Kartal’ın Arjantin ekibi Lanus’ta görev yapan Leonel Di Placido için devrede olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki sağ bekin de Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı, görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı. 

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