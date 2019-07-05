Heerenveen ile 2021 yılına kadar kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu, defansif orta saha pozisyonunda oynuyor. Buna karşın Rienstra, sağ ve sol stoper bölgesinde ve hücuma dönük orta pozisyonunda da görev alabiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Ajax altyapısından yetişen Rienstra’yı Dorukhan Toköz’ün takımdan ayrılma ihtimaline karşı da kadrosuna katmayı istiyor.

ALTERNATİF İSİMLER

Fiziksel kapasitesi yüksek olan oyuncu, Hollanda liginde 254 maçta 23 gol atarken, 17 de asiste imza attı. Öte yandan siyah beyazlılar, Denizlispor’dan defansif orta saha Muhammet Himmet, Almanya’nın 4. lig ekiplerinden Optik Rathenow’da oynayan sol bek Oğuzhan Matur ve Akhisar’dan stoper Safa Ali Memnun’u da transfer listesine almış durumda..

Kaynak: Hürriyet