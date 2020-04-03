Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi yaşanıyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzakta kalan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle Şenol Güneş döneminde Siyah Beyazlılar'ın vazgeçilmezleri arasındaydı. Bugün spor kamuoyunda oyuncu ile sözleşme uzatıldığına dair iddialar çıktı. Önce menajeri bu haberleri yalanladı. Sonrasında genç futbolcu kendi sosyal medya hesabından imalı bir mesaj paylaştı.

Toköz kendisine ait sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda, "Yalan söylemeyin dürüst olun arkadaşlar dürüstlük güzeldir." ifadelerine yer verdi.

Menajeri haberleri yalanlamıştı

Beşiktaş ile sözleşmesi uzatıldığı iddia edilen Dorukhan Toköz ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Dorukhan'ın sözleşmesinin uzatıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ergezen şu ifadeleri kullandı:

"Dorukhan'a 1.1 milyon euro" başlıkla haber gerçeği yansıtmamaktadır. Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz gelmemiştir."