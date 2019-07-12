Geçtiğimiz sezonun başında 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’dan transfer edilen Dorukhan Toköz, Siyah-Beyazlılar’da geçirdiği kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmuştu. 25 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki ön libero, sadece 1 sezonda da adının birçok Avrupa kulübüyle anılmasını sağlamıştı. Son olarak da İtalya Serie A’dan Lazio ile Udinese, Milli futbolcunun peşinde olan isimler olarak yer aldı.

Yönetimin payı büyük

Lazio ve Udinese’nin Dorukhan için Beşiktaş Yönetimi’ne yaptığı ilk teklif 5 milyon Euro’ydu. Ancak gerçekleştirilen sıkı pazarlıklar sonucunda iki kulübün yaptığı son teklif 7.5 milyon Euro’yu buldu. Görüşmelerin ardından ise Udinese, 10 milyon Euro önererek bu transferde bir adım öne geçti.

Dorukhan’ın da Siyah-Beyazlı ekibe transfer olmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Bu transfer gerçekleşirse Dorukhan, kulübüne inanılmaz bir para kazandırmış olacak. Sadece 800 bin TL yetiştirme bedeliyle Beşiktaş’a gelen genç futbolcu, 10 milyon Euro (63 milyon TL) karşılığında Udinese’ye giderse takımına 80 katı kâr ettirecek.