Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül katılmadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Dört grup halinde ayak tenisi oyunları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın (5 Mart) saat 17.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.