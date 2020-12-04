Çebi şunları söyledi: “Dorukhan ile görüşmelerimiz sürüyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. Ayrılacağını düşünmüyorum. Ljajic ile ben üç kere konuştum. İlkinde ‘Kovid süreci beni yordu’, ikincide ‘Şans bulamıyorum’, en son da ‘Söz veriyorum düzeleceğim’ dedi. Dördüncüde ne olur bilemiyorum. Fenerbahçe maçı öncesi algı yapmadım, gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz. Vida ile Ljajic geçen sene maaş indirimini kabul etmedi. Bakarsınız bu sene kabul ederler. Aboubakar’ın sakatlığı bana göre yok. Porto da pişman oldu.”