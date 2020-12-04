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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz müjdesi! Ahmet Nur Çebi açıkladı

Başkan Ahmet Nur Çebi dün akşam da TRT Spor’un konuğuydu.

04 Aralık 2020, Cuma 06:59 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz müjdesi! Ahmet Nur Çebi açıkladı

Çebi şunları söyledi: “Dorukhan ile görüşmelerimiz sürüyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. Ayrılacağını düşünmüyorum. Ljajic ile ben üç kere konuştum. İlkinde ‘Kovid süreci beni yordu’, ikincide ‘Şans bulamıyorum’, en son da ‘Söz veriyorum düzeleceğim’ dedi. Dördüncüde ne olur bilemiyorum. Fenerbahçe maçı öncesi algı yapmadım, gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz. Vida ile Ljajic geçen sene maaş indirimini kabul etmedi. Bakarsınız bu sene kabul ederler. Aboubakar’ın sakatlığı bana göre yok. Porto da pişman oldu.”

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