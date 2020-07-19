Teknik direktör Sergen Yalçın bir maç aradan sonra Dorukhan Toköz'e 21 kişilik kadroda yer verdi. Dorukhan'ın iyileştikten sonra sadece iç saha maçlarında kadroya alınması ilginç bir not olarak kayıtlara geçti. 9 aylık sakatlığının ardından ilk olarak iç sahada oynanan Konyaspor maçının kadrosuna alınan genç futbolcu, 30’uncu haftada Kayserispor deplasmanında İstanbul'da kaldı.

31’inci haftada iç sahada oynanan Kasımpaşa maçının da kadrosuna giren Dorukhan Toköz, 32’nci haftada Malatya deplasmanına da götürülmedi. Milli futbolcu bu kez yine bir iç saha maçı olan Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahi edildi.