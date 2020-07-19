Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz iç saha maçlarında kadroda

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından siyah-beyazlı takımla antrenmanlara çıkan Dorukhan Toköz, bir iç saha maçında yine kadroda kendine yer buldu.

19 Temmuz 2020, Pazar 22:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz iç saha maçlarında kadroda

Teknik direktör Sergen Yalçın bir maç aradan sonra Dorukhan Toköz'e 21 kişilik kadroda yer verdi. Dorukhan'ın iyileştikten sonra sadece iç saha maçlarında kadroya alınması ilginç bir not olarak kayıtlara geçti. 9 aylık sakatlığının ardından ilk olarak iç sahada oynanan Konyaspor maçının kadrosuna alınan genç futbolcu, 30’uncu haftada Kayserispor deplasmanında İstanbul'da kaldı.

31’inci haftada iç sahada oynanan Kasımpaşa maçının da kadrosuna giren Dorukhan Toköz, 32’nci haftada Malatya deplasmanına da götürülmedi. Milli futbolcu bu kez yine bir iç saha maçı olan Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahi edildi.

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