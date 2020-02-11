Basına 30 dakikası açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın (12 Şubat) saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.