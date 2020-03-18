Basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının yer aldığı program uygulandı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’deki Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın (19 Mart) saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.