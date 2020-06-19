Siyah-Beyazlılar’ın BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yaptığı idmanın yaklaşık 1.5 saat sürdüğü, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın taktik çalışmanın ardından gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ile sona erdiği bildirildi. Denizli mücadelesi öncesi kadroda Antalya maçının aksine bazı değişiklikler yapmayı kafasına koyan Sergen hocanın, stoperdeki kilit ismi olan ve son maçta kritik hatalar yapan Domagoj Vida’dan yararlanamayacağı bildirildi.

Dorukhan’da acele etmeyecek

Aldığı darbe sebebiyle adalesinde ağrıları bulunan Hırvat oyuncunun Denizli deplasmanına gitmesinin çok zor olduğu, onun yerine savunmada Roco’nun sahne alacağı belirtildi. Sakatlıktan yeni çıkan Dorukhan konusunda da tecrübeli teknik adamın aceleci davranmadığı bilgisine ulaşıldı.



