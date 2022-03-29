2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'nu zirvede tamamlayan ve Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın biletini kapan Hırvatistan, hazırlık maçında Bulgaristan'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz biten mücadelenin son yarım saatlik bölümü oldukça heyecanlı geçti. 63'te Duje Caleta-Car kırmızı kart gördü ve Hırvat'lar 10 kişi kaldı. 69'da Kiril Despodov ağları sarstı ve Bulgaristan 1-0 öne geçti. Despodov golün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele 10'a 10 devam ederken, 76'da Luka Modric (pen.) ve 80'de Andrej Kramaric sahneye çıktı, Hırvatistan karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Beşiktaşlı Domagoj Vida ikinci yarının başında yerini Ivan Perisic'e bırakmıştı. Karşılaşmanın ardından konuşan Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Bu maçta Skoric ve Vida'yı sakatlıklardan dolayı değiştirmek zorunda kaldık. İkisi için de gerçekten üzgünüm" dedi. Vida'nın durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.

Beşiktaş bilindiği üzere pazar günü lider Trabzonspor 'la kozlarını paylaşacak. Valerien Ismael'in, Kartal'ın başında çıkacağı ilk maçta Vida'nın forma giyip, giyemeyeceği şimdilik belirsiz.