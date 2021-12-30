Ara transfer dönemi planlamasını hazırlayan Siyah-Beyazlılar, birçok isimle yollarını ayırma kararı aldı. Bu doğrultuda kadro dışında bulunan; Douglas, Fabrice N’Sakala, Jeremain Lens ve Adem Ljajic’e ek olarak mevcut 11’den de 2 ismin önünün açılması kararı alındı. Kulüple kontratları sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida ile Cyle Larin’le yeni sözleşme yapılmama kararı alınması sonrasında iki oyuncuyla da görüşen idareciler, futbolculara devre arasında ayrılık için talipleriyle görüşme izni verdi.

Yabancı kontenjanı rahatlayacak

Bosman Kuralı gereği sözleşmelerinin bitimine yarım dönem kaldığı için şimdiden yeni sezon için başka bir kulübe imza atma durumu bulunan Vida ve Larin’in, bu gelişmenin ardından temsilcileri aracılığıyla arayışa başladığı kaydedildi. Eğer 2 futbolcu, beklediği seviyede öneriler alırsa ve Beşiktaş da bonservis bedeli elde edebilecek bir durumda olursa yollar ayrılacak. Yönetim, kadro dışılarla beraber bu 2 futbolcuyu da gönderirse yabancı kontenjanını da rahatlatacak.

Yarım dönem maliyeti 2.6 milyon Euro

Domagoj Vida’ya 3.5 milyon Euro, Cyle Larin’e de 1.7 milyon Euro maaş ödeyen Siyah-Beyazlılar, 2 futbolcudan elde edeceği bonservis bedelleriyle transfer bütçesi yaratmayı planlıyor. Ek olarak 2 oyuncunun ayrılması halinde 2.6 milyon Euro’luk maaş bütçesi elde edecek olan idareciler, ayrıca kadro dışında bulunan isimlerle yapacağı ayrılıklar sonrasında hareket alanını daha da artırmayı amaçlıyor.

Orhan Yıldırım