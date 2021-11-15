Beşiktaş formasıyla 5. sezonunda bulunan Domagoj Vida’nın Kara Kartal’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Hırvat stoperin son dönemdeki istikrarsız görüntüsünden memnun olmasa da teknik ekibin olumlu raporu sonrasında yola devam kararı alan yönetim, futbolcunun temsilcisiyle görüşmelere başlamıştı. Bu sezon 3.5 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki futbolcuya 1 milyon 750 bin Euro senelik ücretten 1+1 yıllık kontrat öneren idareciler, temaslarını sürdürüyor.

Talipleri var...

Futbol kariyerini Beşiktaş’ta tamamlamak isteyen Vida’nın ise ilk etapta 3 senelik kontrat talebinde bulunduğu, tarafların görüşmelerine devam ettiği ifade edildi. Yıldız stoper, Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 10 karşılaşmada forma giymişti. Kara Kartal’ın savunma hattının lider ismi konumunda bulunan Vida’ya, ülkesi Hırvatistan ve Ukrayna’dan olmak üzere birçok kulübün şimdiden teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

Orhan Yıldırım