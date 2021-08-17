Beşiktaş’ta divan kurulu toplantısının tarihi belli oldu

Beşiktaş ’ın gelecek ay yapılması planlanan divan kurulu toplantısıyla ilgili olarak dün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Bildiride, “Kulübümüzün 2021 Yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, 4 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’dan itibaren Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı’nda yapılacaktır. Salgın hastalık tedbirlerine uygun olarak toplantı alanına girişte HES kodu kontrolü yapılacaktır. Üyelerimizin toplantı boyunca sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmeleri gereğini önemle hatırlatırız” denildi.