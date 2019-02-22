Beşiktaş’ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu’nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park’taki toplantı salonunda saat 10.30’da başlayacak.
AA
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu’nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park’taki toplantı salonunda saat 10.30’da başlayacak.
AA
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