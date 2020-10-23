Beşiktaş’ta Divan Kurulu Toplantısı 7 Kasım’da yapılacak

Beşiktaş Kulübü’nün 2020 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 11.00’deki toplantı internet ortamında yapılacak ve kulübün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün 2020 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 7 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de online olarak internet ortamında gerçekleştirilecektir. Toplantı, Kulübümüzün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Divan Kurulu Toplantısı ilgili tüm detaylar ve yayın linki, Divan Kurulu Üyelerimizle SMS olarak paylaşılacaktır.