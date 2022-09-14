Beşiktaş’ta, Divan Kurulu Başkan adayları belli oldu

Beşiktaş ’ta 17 Eylül Cumartesi günü Divan Kurulu başkanlığı için 3 aday yarışacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Beşiktaş JK Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 17 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı’nda yapılacaktır.
Divan Başkanlık Kurulu Seçimi’nde Divan Başkan Adayı olmak için başvuru süreci, bugün saat 17.00 itibarıyla sona ermiş, üç Divan Kurulu Üyemiz, Divan Başkan Adayı olmak için Divan Başkanlık Kurulu’na dilekçeyle başvurmuştur.
Divan Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunan Divan Kurulu Üyelerimiz ve listeleri şöyle:
Divan Kurulu Başkanı
Tevfik Yamantürk
Asıl Üyeler
Fethi Hingiray
Fikret Kuzucu
Turgay Pirinç
İlhan Gölvan
Yedek Üyeler
Korkut Soydan
Haluk Özgerçek
Divan Kurulu Başkanı
Yalçın Karadeniz
Asıl Üyeler
Feramuz Aşkın
Ziyaeddin Doğan
Levent Kulu
Ersan Aksoylu
Yedek Üyeler
Cemil Cengiz Satar
Osman Yorulmaz
Divan Kurulu Başkanı
Aydoğan Cevahir
Asıl Üyeler
Kamil Berkkan
Onur Gündüz
Adnan Bilek
M. Peyami Büyükdurmuş
Yedek Üyeler
Cengiz Mercan
Zafer Murat Çetintaş