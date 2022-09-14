Beşiktaş’ta, Divan Kurulu Başkan adayları belli oldu

Beşiktaş ’ta 17 Eylül Cumartesi günü Divan Kurulu başkanlığı için 3 aday yarışacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş JK Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 17 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı’nda yapılacaktır.

Divan Başkanlık Kurulu Seçimi’nde Divan Başkan Adayı olmak için başvuru süreci, bugün saat 17.00 itibarıyla sona ermiş, üç Divan Kurulu Üyemiz, Divan Başkan Adayı olmak için Divan Başkanlık Kurulu’na dilekçeyle başvurmuştur.

Divan Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunan Divan Kurulu Üyelerimiz ve listeleri şöyle:

Divan Kurulu Başkanı

Tevfik Yamantürk

Asıl Üyeler

Fethi Hingiray

Fikret Kuzucu

Turgay Pirinç

İlhan Gölvan

Yedek Üyeler

Korkut Soydan

Haluk Özgerçek

Divan Kurulu Başkanı

Yalçın Karadeniz

Asıl Üyeler

Feramuz Aşkın

Ziyaeddin Doğan

Levent Kulu

Ersan Aksoylu

Yedek Üyeler

Cemil Cengiz Satar

Osman Yorulmaz

Divan Kurulu Başkanı

Aydoğan Cevahir

Asıl Üyeler

Kamil Berkkan

Onur Gündüz

Adnan Bilek

M. Peyami Büyükdurmuş

Yedek Üyeler

Cengiz Mercan

Zafer Murat Çetintaş