Ara transferin sessiz takımı Beşiktaş son günlerde atağa kalktı. Benfica'dan Gedson Fernandes'i renklerine bağlayıp yabancı kontenjanı ve harcama limiti nedeniyle sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralayan Siyah-Beyazlılar şimdi de Diego Costa bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sezon başında prensip anlaşmasına varılmasına rağmen transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki golcü için Kara Kartal yeniden harekete geçti. İtalyanlar'ın iddiasına göre Fenerbahçe 'nin de ilgilendiği bildirilen Costa konusunda yönetim elini çabuk tutmak istiyor.

Alacaklarını istediler

Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldızın Avrupa'da ara transfer dönemi sona erdiği için gidebileceği ülke sayısının fazla olmaması nedeniyle transferde eli güçlenen Beşiktaş, şimdi yabancı kotasını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için kadro dışı bırakılan Lens, Ljajic ve Douglas ile masaya oturdu. Ancak üç futbolcu da alacaklarının ödenmesini ön koşul olarak öne sürdüler. Yönetim ile futbolcu ve temsilcileri arasında pazarlıklar sürüyor. Beşiktaş transferin son günlerinde kontenjan açabilirse bombayı patlatmaya hazırlanıyor.



