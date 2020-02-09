Süper Lig'in ikinci devresine Demir Grup Sivasspor ve Göztepe mağlubiyetleri ile başlayan, Türkiye Kupası'ndan da elenen siyah beyazlılar, teknik direktörlük değişikliğine giderek taraftarın ısrarla istediği Sergen Yalçın'ı göreve getirmişti.

Ümraniye'deki ilk takım toplantısından itibaren, oyuncu grubu içindeki kaybolmuş birlikteliği sağlamaya yönelik çalışmalar yapan Sergen Yalçın, ilk iki maçta bunu bir nebze başarmış görünüyor. Ancak tecrübeli teknik adamın basın toplantısında da bizzat ifade ettiği gibi, değişimin hedefine ulaşıp ulaşmadığı sıradaki üç maçta belli olacak. Teknik direktör değişikliklerinin genelde ilk bir iki maçta pozitif yönde katkı gösterdiği futbolda bilinen bir gerçek fakat bu değişimin süreklilik gösterip göstermeyeceği sonraki maçlarda kendini belli ediyor. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın da aynen bu durumu işaret ederek Medipol Başakşehir ile başlayarak, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ile devam edecek periyodun, hem takımda bir değişimin olup olmadığını, hem de şampiyonluk potasına girilip girilmeyeceğini göstereceğini düşünüyor. Bu üç maçtan 7 ile 9 arasında bir puan alınması halinde siyah beyazlıların şampiyonluk yarışına dahil olacağını da tahmin etmek zor değil ve tek hedef bu düşünceyi gerçekleştirmek.

DIABY VE LJAJIC GÖZDEN DÜŞTÜ, BOATENG VE LENS'E ONBİR YOLU AÇILDI

Göreve geldikten sonra Abdullah Avcı'nın on birinde hiç değişiklik yapmayan Sergen Yalçın, sadece saha içi dizilişinde 4-1-4-1'e dönerek iki maçta 6 puan almayı başardı.

Oyuncuların gösterdiği reaksiyondan genelde memnun olan Sergen Yalçın'ın beklentisini karşılamayan futbolcular da bulunuyor. Bu isimlerin başında ise Adem Ljajic ve Diaby geliyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında müthiş bir grafik yakalayan Adem Ljajic, 7 gol 11 asistlik bir performans göstermiş ve sezonu 9 gol 12 asistle tamamlayarak doğrudan 15 puana katkı sağlamıştı. Aynı Ljajic, bu sezon başından itibaren beklentilerin oldukça uzağında kaldı ve 2 gol 6 asistle sürekli eleştirilen futbolculardan biri oldu. Ligin ilk yarısında eski teknik direktör Abdullah Avcı tarafından da sık sık eleştirilen ve bazı maçlarda yedek bekletilen Ljajic, Sergen Yalçın yönetimindeki iki maçta da hocasının gözüne giremedi. Yalçın'ın dün akşamki basın toplantısında açıkça eleştirdiği ve 'çok rölantide oynadı, takımın gerisinde kaldı. Üretme sorunu yaşarken Adem’in yardımcı olması gerekiyordu' ifadelerini kullandığı Ljajic'i Başakşehir maçında yedek bekleterek yeni transfer Kevin Prince Boateng'i on bire koyması en çok beklenen değişiklik. Vodafone Park'ta çıktığı ilk maçta ilk pozisyonda gol atan Boateng, çok kuvvetli olan sosyal yönüyle de taraftarla iyi bir bağ kurdu. Kariyerinde Barcelona, Dortmund, Fiorentina gibi takımlar olan Ganalı golcünün, tıpkı Mario Gomez gibi 'Beşiktaş'ı yeniden yükselme' yeri olarak görmesi siyah beyazlıların avantajı.

Sergen Yalçın'ın, haftalardır çok kötü istatistiklerle oynayan Diaby'nin yerine de Gazintep FK'ya gol atarak moralini üst seviyeye çıkartan Lens'i koyması Başakşehir maçı için sürpriz sayılmayacak bir diğer değişiklik olacak.

DHA



